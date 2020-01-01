Скачать Windows 10

Хотите установить Windows 10 на своем компьютере?

Чтобы приступить к работе, вам потребуется лицензия на установку Windows 10. Затем можно будет установить и запустить средство создания носителя. Подробнее о том, как работать с этим средством, см. в инструкциях, приведенных ниже.

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Windows 10

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