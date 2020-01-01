Скачать образ диска с Windows 8.1 (файл ISO)
Если вам необходимо установить или переустановить Windows 8.1, вы можете использовать указанные на этой странице средства для создания собственного установочного носителя с помощью USB-устройства флэш-памяти или DVD-диска.
Перед началом работы
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Убедитесь, что у вас есть:
- Подключение к Интернету (может взиматься оплата со стороны поставщика услуг Интернета).
- Достаточный объем свободной памяти на компьютере, USB или внешнем диске для загруженных данных.
- Пустой USB-носитель или DVD-диск (и устройство для записи DVD-дисков) с объемом памяти не менее 4 ГБ, если требуется создать носитель. Мы рекомендуем использовать чистый USB-носитель или чистый DVD-диск, поскольку все его содержимое будет удалено.
- Читать: https://www.microsoft.com/ru-ru/download/windows-usb-dvd-download-tool.
- Ознакомьтесь с системными требованиями.
- Если вы устанавливаете операционную систему в первый раз, вам потребуется ключ продукта Windows (xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx). Чтобы узнать подробнее о ключах продуктов и о том, когда они требуются, посетите страницу Вопросы и ответы.
- Войдите в центр Volume Licensing Service Center, чтобы скачать корпоративные выпуски.
Указанные ниже выпуски Windows 8.1 подходят как для Windows 8.1, так и для Windows 8.1 Профессиональная.
- Другие вариантыВойдите в центр Volume Licensing Service Center, чтобы скачать корпоративные выпуски.Войдите со своей подпиской на Портал MSDN и воспользуйтесь предложенными там загрузками.Посетите страницу загрузок академических продуктов, чтобы скачать образовательные выпуски (требуется ключ продукта).
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