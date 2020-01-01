Скачать образ диска с Windows 8.1 (файл ISO)

Если вам необходимо установить или переустановить Windows 8.1, вы можете использовать указанные на этой странице средства для создания собственного установочного носителя с помощью USB-устройства флэш-памяти или DVD-диска.

Перед началом работы

  • Убедитесь, что у вас есть:
    • Подключение к Интернету (может взиматься оплата со стороны поставщика услуг Интернета).
    • Достаточный объем свободной памяти на компьютере, USB или внешнем диске для загруженных данных.
    • Пустой USB-носитель или DVD-диск (и устройство для записи DVD-дисков) с объемом памяти не менее 4 ГБ, если требуется создать носитель. Мы рекомендуем использовать чистый USB-носитель или чистый DVD-диск, поскольку все его содержимое будет удалено.
  • Читать: https://www.microsoft.com/ru-ru/download/windows-usb-dvd-download-tool.
  • Ознакомьтесь с системными требованиями.
  • Если вы устанавливаете операционную систему в первый раз, вам потребуется ключ продукта Windows (xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx). Чтобы узнать подробнее о ключах продуктов и о том, когда они требуются, посетите страницу Вопросы и ответы.
  • Войдите в центр Volume Licensing Service Center, чтобы скачать корпоративные выпуски.

Указанные ниже выпуски Windows 8.1 подходят как для Windows 8.1, так и для Windows 8.1 Профессиональная.

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