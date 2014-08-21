Download Оценка Windows Embedded 8.1 Industry Профессиональная from Official Microsoft Download Center

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Windows Embedded 8.1 Industry позволяет использовать Windows 8.1 на ряде пограничных устройств в розничной торговле, производстве, здравоохранении и прочих областях.
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9600.16384.WINBLUE_RTM.130821-1623_X64FRE_EMBEDDEDINDUSTRY_RU-RU-IRM_CEI_X64FRE_RU-RU_DV5.ISO
9600.16384.WINBLUE_RTM.130821-1623_X86FRE_EMBEDDEDINDUSTRY_RU-RU-IRM_CEI_X86FRE_RU-RU_DV5.ISO
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Windows Embedded 8.1 Industry позволяет использовать Windows 8.1 на пограничных устройствах в розничной торговле, производстве, здравоохранении и прочих областях, где наличие мощных бизнес-приложений и способность надежно и четко выполнять конкретные функции являются важнейшими составляющими.
Об этой оценке
В рамках этой оценки предоставляется 180-дневное пробное использование версии Windows Embedded 8.1 Industry Профессиональная. 32-разрядные и 64-разрядные версии доступны как ISO-образы. Для участия в этой оценке необходимо зарегистрироваться и активировать продукт через Интернет с помощью служб активации и проверки, размещенных на сервере Майкрософт. Корпорация Майкрософт не предоставляет техническую поддержку для данного программного обеспечения.
Что нужно знать, прежде чем начать
- Продукт необходимо активировать через Интернет в течение 10 дней после установки.
- Сценарии обновления не поддерживаются. Запускать продукт необходимо из чистой установки.
- После установки версии для оценки ее нельзя обновить. Для возврата к предыдущей версии Windows необходимо выполнить чистую установку с исходного установочного носителя.
Правила использования и активации
- Сделайте резервную копию своих файлов и настроек перед установкой этой версии для оценки и до истечения 180-дневного периода использования.
- Для данного ПО требуется указать ключ продукта. После установки Windows выведет запрос на выполнение активации.
- После активации начинается 180-дневный период использования. Отслеживать количество оставшихся дней можно на "водяном знаке", расположенном в нижнем левом углу рабочего стола Windows Embedded 8.1 Industry.
- Если активация не была выполнена в течение 10 дней после установки или если период использования версии для оценки истек, на рабочем столе будет отображаться уведомление о том, что система не является подлинной, и компьютер будет выключаться каждые 20–30 минут, а все несохраненные данные будут потеряны.
После окончания периода оценки необходимо переустановить операционную систему на тестовом компьютере, а также переустановить все программы и данные. Версию для оценки невозможно обновить до лицензированной рабочей версии Windows. Требуется чистая установка с полностью лицензированным ключом продукта.
Поддерживаемая операционная система
Windows 8.1
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Windows Embedded 8.1 Industry
Минимальные требования к оборудованию
- 1 гигагерц (ГГц) или выше
- 1 ГБ (32-разрядная) или 2 ГБ (64-разрядная)
- 16 ГБ (32-разр.) или 20 ГБ (64-разр.)
- Графическое устройство Microsoft DirectX 9 с драйвером WDDM
- По крайней мере один из следующих типов загрузочного носителя:
- загрузочный DVD-диск;
- загрузочный порт USB 2.0 и USB-устройство флэш-памяти (UFD) с 5 ГБ свободного места (для 64-разрядной версии требуется 7 ГБ) или доступом в локальную сеть.
- BIOS, поддерживающая среду предустановки Windows версии 4.0 (Windows PE 4.0)
Дополнительные требования для использования некоторых возможностей:
- Планшет или монитор с мультисенсорной технологией для сенсорного управления
- Экран с разрешением не менее 1024 x 768 для работы приложений Windows 8
- Экран с разрешением не менее 1366 x 768 для привязки приложений Windows 8
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Windows Embedded 8.1 Industry включает 1 образ DVD-диска (ISO). Пользователям со старыми версиями браузеров (Internet Explorer 5, 6 и 7) рекомендуется использовать диспетчер загрузки, доступный здесь, чтобы оптимизировать процесс загрузки. После загрузки ISO-файла можно записать этот файл на пустой DVD-диск с помощью ПО, поддерживающего формат DVD5, или установить образ ISO в качестве виртуального диска.
Предоставляются следующие образы DVD:
- 9600.16384.WINBLUE_RTM.130821-1623_X64FRE_EMBEDDEDINDUSTRY_RU-RU-IRM_CEI_X64FRE_RU-RU_DVD5.ISO
- 9600.16384.WINBLUE_RTM.130821-1623_X86FRE_EMBEDDEDINDUSTRY_RU-RU-IRM_CEI_X86FRE_RU-RU_DVD5.ISO
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Некоторые компоненты и служебные программы требуют дополнительных ключей продукта или лицензий и могут быть недоступны в версии для оценки.