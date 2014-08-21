Download Оценка Windows Embedded 8.1 Industry Профессиональная from Official Microsoft Download Center

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Оценка Windows Embedded 8.1 Industry Профессиональная

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DirectX End-User Runtime Web Installer
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Имя файла
Размер
Select FileFileFile Size

9600.16384.WINBLUE_RTM.130821-1623_X64FRE_EMBEDDEDINDUSTRY_RU-RU-IRM_CEI_X64FRE_RU-RU_DV5.ISO

3.5 GB

3.5 GB

9600.16384.WINBLUE_RTM.130821-1623_X86FRE_EMBEDDEDINDUSTRY_RU-RU-IRM_CEI_X86FRE_RU-RU_DV5.ISO

2.5 GB

2.5 GB
Загружаемые файлы:
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Корпорация Microsoft рекомендует установить диспетчер загрузки.

Для скачивания нескольких файлов рекомендуется использовать диспетчер загрузки.

Диспетчер загрузки Microsoft

Manage all your internet downloads with this easy-to-use manager. It features a simple interface with many customizable options:
  • Download multiple files at one time
  • Download large files quickly and reliably
  • Suspend active downloads and resume downloads that have failed

Вы хотите установить диспетчер загрузки Microsoft?

Что произойдет, если не установить диспетчер загрузки?
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Зачем устанавливать диспетчер загрузки Microsoft?

Generally, a download manager enables downloading of large files or multiples files in one session. Many web browsers, such as Internet Explorer 9, include a download manager. Stand-alone download managers also are available, including the Microsoft Download Manager.

if you do not have a download manager installed, and still want to download the file(s) you've chosen, please note:

  • You may not be able to download multiple files at the same time. In this case, you will have to download the files individually. (You would have the opportunity to download individual files on the "Thank you for downloading" page after completing your download.)
  • Files larger than 1 GB may take much longer to download and might not download correctly.
  • You might not be able to pause the active downloads or resume downloads that have failed.

The Microsoft Download Manager solves these potential problems. It gives you the ability to download multiple files at one time and download large files quickly and reliably. It also allows you to suspend active downloads and resume downloads that have failed.

Microsoft Download Manager is free and available for download now.

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Windows Embedded 8.1 Industry позволяет использовать Windows 8.1 на ряде пограничных устройств в розничной торговле, производстве, здравоохранении и прочих областях.