Удаленный доступ без границ
Свободный доступ к файлам, редактирование и возможность поделиться ими на любом устройстве, где бы вы ни находились.
Сохраняйте свои файлы и фотографии в OneDrive, и они всегда будут у вас под рукой независимо от того, где вы находитесь и каким устройством пользуетесь.
Делитесь файлами, папками и фотографиями с родными и друзьями. Больше не нужно пересылать письма с объемными вложениями или копировать информацию на устройства флэш-памяти — просто отправьте ссылку в электронном письме или тексте.
Работайте на "отлично" благодаря новейшим версиям Word, Excel и других приложений Office. Пользуйтесь облачным хранилищем объемом 1 ТБ, функциями общего доступа к документам, средствами восстановления данных после атаки программой-шантажистом и другими возможностями OneDrive.