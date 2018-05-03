OneDrive

Сохраняйте свои файлы и фотографии в OneDrive, и они всегда будут у вас под рукой независимо от того, где вы находитесь и каким устройством пользуетесь.

Планы и цены
A mobile device and a tablet or laptop screen displaying folders and files in OneDrive

Систематизация. Защита. Подключение.

Удаленный доступ без границ

Свободный доступ к файлам, редактирование и возможность поделиться ими на любом устройстве, где бы вы ни находились.

Резервное копирование и защита

Вы можете потерять свое устройство, но вы никогда не потеряете файлы и фотографии, если они хранятся в OneDrive.

Делитесь информацией и работайте сообща

Будьте в курсе дел, делитесь своими документами и фотографиями с друзьями и близкими, а также работайте вместе с коллегами в режиме реального времени в приложениях Office.

A person seated at a table using OneDrive on both a tablet and a mobile device

Делитесь информацией и работайте сообща

Делитесь файлами, папками и фотографиями с родными и друзьями. Больше не нужно пересылать письма с объемными вложениями или копировать информацию на устройства флэш-памяти — просто отправьте ссылку в электронном письме или тексте.

Добивайтесь большего с Microsoft 365

Работайте на "отлично" благодаря новейшим версиям Word, Excel и других приложений Office. Пользуйтесь облачным хранилищем объемом 1 ТБ, функциями общего доступа к документам, средствами восстановления данных после атаки программой-шантажистом и другими возможностями OneDrive.

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A display showing two side-by-side windows, one with a PowerPoint presentation on Thailand and one showing photos from Thailand in a OneDrive Pictures folder

Возможности для легкой и безопасной работы

Файлы по запросу

Пользуйтесь доступом ко всем файлам OneDrive в Windows 10, на занимая пространство на компьютере.

Сканирование документов

Сканируйте документы, квитанции, визитные карточки, заметки и прочее с помощью мобильного телефона и сохраняйте полученные файлы в OneDrive.

Личный сейф

Личный сейф OneDrive станет дополнительным уровнем защиты для важных файлов и фотографий.