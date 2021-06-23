Windows Ознакомительные версии

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Windows 10 EnterpriseОценки | 90 дн.
Windows 10 EnterpriseОценки | 90 дн. 5 | Последнее посещение:
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Это ознакомительное ПО предназначено для ИТ-специалистов, которые хотят ознакомиться с Windows 10 Enterprise от имени своей организации. Мы не рекомендуем установку этой ознакомительной версии, если вы не являетесь ИТ-специалистом или не отвечаете за управление корпоративными сетями или устройствами.
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Windows 10 Enterprise разработана для удовлетворения потребностей предприятий крупного и среднего размера. Данная цель достигается благодаря предоставлению ИТ-специалистам следующих возможностей:
- Повышенная защита против современных угроз безопасности.
- Гибкие возможности развертывания, обновления и технической поддержки.
- Комплексный контроль устройств и приложений и управление ими.
Windows 10 версии 21H1 упрощает защиту конечных точек, обнаруживает высокотехнологичные атаки, автоматизирует реакцию на возникающие угрозы и повышает уровень безопасности. В этой версии также оптимизированы развертывание и служба обновлений, и теперь производитель может напрямую представлять вашим пользователям корпоративные устройства.
Ищите информацию о конкретных возможностях? См. новые возможности Windows 10.
Языки:
- английский (США), английский (Великобритания), испанский, итальянский, китайский (традиционное письмо), китайский (упрощенное письмо), корейский, немецкий, португальский (Бразилия), французский и японский.
Выпуски
- Windows 10 Enterprise, version 21H1 | 64-bit ISO
- Windows 10 Enterprise, version 21H1 | 32-bit ISO
- Windows 10 Enterprise LTSC 2019 | 64-bit ISO
- Windows 10 Enterprise LTSC 2019 | 32-bit ISO
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Перед скачиванием внимательно ознакомьтесь с руководством по активации и использованию и и сведениями из раздела "Что важно знать".
- Ознакомьтесь с требованиями к системе для Windows 10.
- Зарегистрируйтесь, а затем загрузите и установите 90-дневную ознакомительную полнофункциональную версию программного обеспечения.
- Изучите ресурсы, которые помогут вам при работе с ознакомительной версией.
Руководство по активации и использованию
- Планируйте заранее. Сделайте резервные копии своих файлов и параметров перед установкой ознакомительной версии.
- После установки Windows предложит вам активировать. Для этого программного обеспечения ключ продукта не требуется.
- Чтобы использовать Windows 10 Enterprise, необходимо войти на ПК, используя учетную запись Майкрософт. Возможность создания локальной учетной записи станет доступна во время выпуска окончательной версии.
- Если вы хотите установить Windows 10 Enterprise с помощью одного из предоставленных ISO-файлов, вы не сможете установить его. Кроме того, после установки Windows 10 Enterprise вы не сможете использовать раздел восстановления на ПК, чтобы вернуться к предыдущей версии Windows. Потребуется чистая установка предыдущей версии операционной системы, и вам понадобится переустановить все программы и данные.
- Если вы не активировали ознакомительную версию после установки или если срок действия ознакомительной версии истек, фон рабочего стола станет черным, а на рабочем столе появится уведомление о том, что система не является подлинной и что ПК будет отключаться каждый час.
Что важно знать
- Windows 10 Enterprise может работать с теми же устройствами и программами, которые работают с Windows 8.1. В некоторых случаях устройство или программа могут работать неправильно или могут потребовать обновления, а также может понадобиться переустановить некоторые программы после установки ознакомительной версии.
- Загрузка Windows 10 Enterprise может занять несколько часов. Точная продолжительность скачивания будет зависеть от вашего провайдера, пропускной способности и трафика (могут применяться цены поставщика услуг Интернета).
- Последнюю информацию об устаревших функциях и дополнительных требованиях, связанных с использованием ряда возможностей, см. в спецификациях Windows 10. Для получения технической информации посетите форумы Windows 10 Tech Community.
Проверьте скачивание
Чтобы проверить подлинность и целостность скачанных данных, выполните следующие действия:
- Скачайте файл образа ISO для нужного продукта в разделе Начни бесплатно и выполните инструкции по установке.
- Запустите Windows PowerShell. Где находится PowerShell в вашей операционной системе, можно посмотреть здесь.
- В PowerShell вычислите хэш-значение для скачанного файла ISO, используя Get-FileHash Например: Get-FileHash C:\Users\user1\Downloads\Contoso8_1_ENT.iso
- Если результат SHA256 соответствует значению в таблице ниже (для скачанного продукта), это означает, что файл не был поврежден, незаконно изменен и не отличается от оригинального.
Получить дополнительную информацию о команде Get-FileHash.
Product Description Language 32/64 bit SHA256 Enterprise Eval x64 Eval de-de DVD9 German 64 bit B809CE2C1506025E28BE16A08BD232582248697C93CAE94EF766E877C972604B Enterprise Eval x86 Eval de-de DVD9 German 32 bit A17FCBB4DF35B75738815C689F9DF46046311414969C42DEC30B532852DE8038 Enterprise Eval x64 Eval en-GB DVD9 English (United Kingdom) 64 bit 2531EFF1EB2746995B2D20D43C8DE65E602838E619BD5EB56F901C173645094E Enterprise Eval x86 Eval en-GB DVD9 English (United Kingdom) 32 bit 95F1B5942E260B58F1A0F415150D99F6231A7F77896CC10B044D8AFF11BB28E3 Enterprise Eval x64 Eval en-us DVD9 English 64 bit 026607E7AA7FF80441045D8830556BF8899062CA9B3C543702F112DD6FFE6078 Enterprise Eval x86 Eval en-us DVD9 English 32 bit 327867818FF7837064BC40CD12DE67629EF4CA64AD6B2C1DCFF379DECBC32631 Enterprise Eval x64 Eval es-es DVD9 Spanish 64 bit A83B2DE7FC24F97C730BA8A4D45A7D2FBF9C5E49F009E266A685BD16AE7B4C6F Enterprise Eval x86 Eval es-es DVD9 Spanish 32 bit C0EE44FB05761095F1BCE658106C9B1DBBE53FC3FE5E863C657534CDA455533D Enterprise Eval x64 Eval fr-fr DVD9 French 64 bit E6E2568C4467198164E84CF42588AA5E998C181D02144FC4F936BAB54B73B0F1 Enterprise Eval x86 Eval fr-fr DVD9 French 32 bit 70468EA8BA2C139F4FBCA0F3B7F4F5D5DF9749C91136B21DCF30F4850DAE3C2B Enterprise Eval x64 Eval it-it DVD9 Italian 64 bit 94E23BC2DCBFAB7060BD1E20BE803DA9F19FBF84AB52E2779946524557073776 Enterprise Eval x86 Eval it-it DVD9 Italian 32 bit B920D45463DAEF870A0A800F34BBF6C09F7E1518CD2C09F2CB6C8A52980675C7 Enterprise Eval x64 Eval ja-jp DVD9 Japanese 64 bit 8F849039C84C32120E4BF20707C4652A9AE2D65D3DADB4B6063FEDED72BA1346 Enterprise Eval x86 Eval ja-jp DVD9 Japanese 32 bit 745BC866BCA6229A8911D6547DDE6C7A030D0E12DEF405E52CF893194A04138F Enterprise Eval x64 Eval KO-KR DVD9 Korean 64 bit BEB6035AA85F6CAEB17B81B63E3EE03EB1676FF9E51CE62E2792706C0D5A6703 Enterprise Eval x86 Eval KO-KR DVD9 Korean 32 bit B0B0BD66B2F22F574674C0AE04A7D252C2EFAB4011F8D41A584EEF9BE8923FA3 Enterprise Eval x64 Eval PT-BR DVD9 Portuguese (Brazil) 64 bit 44F1AADCDB2675A2BF1CD35E053E1DD8279B4F0DE6B9761CF2B4D626888093E4 Enterprise Eval x86 Eval PT-BR DVD9 Portuguese (Brazil) 32 bit 906067E96C7DB27224DC915856EC0DE868FC5791BA301D3AD72E62ADA683C67A Enterprise Eval x64 Eval ZH-CN DVD9 Chinese Simplified 64 bit D2D244498187474636BE1B50DB118E00F42F662B234F63C7C7C1AAC1004E1E05 Enterprise Eval x86 Eval ZH-CN DVD9 Chinese Simplified 32 bit 3586052995E019EAB0A09A612432CA4D3FC99155E1BECE65474A50253036AD21 Enterprise Eval x64 Eval ZH-TW DVD9 Chinese Traditional TW 64 bit 2330FA5C08351D154B1EA073D311E544E470294CD8AE51810C6412B85C9A97A6 Enterprise Eval x86 Eval ZH-TW DVD9 Chinese Traditional TW 32 bit F930A90F81C6028238D383C4B2D7A311F2B60AA8633498B4871DF289C8DF4B32
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