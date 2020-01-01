Скачать Windows 10
Перед обновлением ознакомьтесь с описанием известных проблем на странице информации о выпуске Windows и убедитесь, что это не повлияет на ваше устройство.
Хотите установить Windows 10 на своем компьютере?
Чтобы приступить к работе, вам потребуется лицензия на установку Windows 10. Затем можно будет установить и запустить средство создания носителя. Подробнее о том, как работать с этим средством, см. в инструкциях, приведенных ниже.
- Использование средства для обновления этого компьютера до Windows 10 (нажмите, чтобы показать или скрыть дополнительные сведения)
Эти инструкции можно использовать в следующих случаях:
- У вас есть лицензия на установку Windows 10 и вы обновляете операционную систему компьютера с Windows 7 до Windows 8.1.
- Вам нужно переустановить Windows 10 на компьютере, где уже была успешно активирована эта ОС.
Если вы устанавливаете Windows 10 на компьютере с Windows XP или Windows Vista или вам нужно создать установочный носитель с Windows 10 на другом компьютере, ознакомьтесь с разделом Использование средства для создания установочного носителя (USB-устройства флэш-памяти, DVD-диска или ISO-файла) для установки Windows 10 на другом компьютере ниже.
Примечание. Прежде чем устанавливать Windows 10, убедитесь, что ваш компьютер соответствует требованиям к системе для Windows 10. Кроме того, рекомендуем посетить веб-сайт производителя компьютера, чтобы получить дополнительные сведения об обновленных драйверах и совместимости оборудования.
- Нажмите Скачать средство, а затем — Запустить. Для запуска этого средства необходимы права администратора.
- Если вы согласны с условиями лицензионного соглашения на странице Условия лицензии, нажмите Принять.
- На странице Что вы хотите сделать? выберите Обновить этот компьютер сейчас, а затем нажмите Далее.
После загрузки и установки программное обеспечение предоставит инструкции по настройке Windows 10 на вашем ПК. По ссылке Windows 10 доступны все версии Windows 10, кроме Корпоративная. Дополнительную информацию о версии Корпоративная см. на веб-сайте Volume Licensing Service Center.
- Если у вас нет лицензии для установки Windows 10 и вы еще не выполнили обновление до этой версии, можете приобрести экземпляр здесь: https://www.microsoft.com/ru-ru/windows/get-windows-10.
- Если вы уже обновили операционную систему на этом компьютере до Windows 10 и сейчас переустанавливаете ее, вам не нужно вводить ключ продукта. Ваш экземпляр Windows 10 будет активирован автоматически позже с помощью цифровой лицензии.
- Когда Windows 10 будет готова к установке, вы увидите сведения о выбранных параметрах и о том, какие компоненты будут сохранены при обновлении. Нажмите Изменить выбранные для сохранения компоненты и выберите нужный вариант: Сохранить личные файлы и приложения, Сохранить только мои личные файлы или Ничего.
- Сохраните и закройте все открытые приложения и файлы, а когда вы будете готовы, нажмите кнопку Установить.
- Установка Windows 10 может занять некоторое время, в течение которого компьютер несколько раз перезагрузится. Не отключайте компьютер.
- Использование средства для создания установочного носителя (USB-устройства флэш-памяти, DVD-диска или ISO-файла) для установки Windows 10 на другом компьютере (нажмите, чтобы показать или скрыть дополнительные сведения)
Следуйте этим указаниям, чтобы создать установочный носитель (USB-устройство флэш-памяти или DVD-диск), с помощью которого можно установить новую копию Windows 10, выполнить чистую установку или переустановить Windows 10.
Прежде чем устанавливать средство, убедитесь, что у вас есть:
- Подключение к Интернету (интернет-провайдер может взимать плату за услуги).
- Достаточно свободного места на диске компьютера, USB-устройстве или внешнем носителе.
- Пустое устройство флэш-памяти USB объемом не менее 8 ГБ или чистый DVD-диск (а также устройство для записи DVD-дисков), если требуется создать носитель. Рекомендуем использовать чистый носитель USB или чистый DVD-диск, поскольку все его содержимое будет удалено.
- Если при записи ISO-файла на DVD-диск появится сообщение, что файл образа диска имеет слишком большой размер, необходимо использовать двухслойный DVD-диск (DL).
Проверьте характеристики компьютера, на котором требуется установить Windows 10:
- 64-разрядный или 32-разрядный процессор (ЦП). Вы создадите 64-разрядную или 32-разрядную версию Windows 10. Чтобы проверить эту характеристику компьютера, откройте раздел Сведения о компьютере в параметрах компьютера или Система в панели управления и найдите Тип системы.
- Системные требования. Убедитесь, что ваш компьютер соответствует требованиям к системе для Windows 10. Кроме того, рекомендуем посетить веб-сайт производителя компьютера, чтобы получить дополнительные сведения об обновленных драйверах и совместимости оборудования.
- Язык Windows. При установке Windows 10 потребуется выбрать тот же язык. Чтобы узнать, какой язык используется в настоящее время, откройте раздел Время и язык в параметрах компьютера или Регион в панели управления.
- Выпуск Windows. Вам также потребуется выбрать тот же выпуск Windows. Чтобы узнать, какой выпуск используется, откройте раздел Сведения о компьютере в параметрах компьютера или Система в панели управления и найдите выпуск Windows. Windows 10 Корпоративная недоступна в средстве для создания носителя. Больше об этом можно узнать на веб-сайте Volume Licensing Service Center.
- Продукты Microsoft Office. Если вы только что приобрели новое устройство, на котором установлен Office 365, рекомендуем активировать (установить) Office перед обновлением до Windows 10. Сведения об активации копии Office читайте в статье Скачивание и установка Office 365 для дома, Office 365 персональный или Office 365 для студентов. Дополнительные сведения читайте в статье Обновление до Windows 10 на новых устройствах, включающих Office 365.
Если у вас установлен Office 2010 или более ранней версии и вы хотите выполнить чистую установку Windows 10, необходимо найти ключ продукта Office. Советы по поиску ключа продукта читайте в статье Поиск ключа продукта для Office 2010 или Ввод ключа продукта для программы Office 2007.
Создание установочного носителя с помощью средства:
- Нажмите Скачать средство сейчас, а затем — Запустить. Для запуска этого средства необходимы права администратора.
- Если вы согласны с условиями лицензионного соглашения, нажмите Принять.
- На странице Что вы хотите сделать? выберите Создать установочный носитель для другого компьютера, а затем нажмите Далее.
Выберите для Windows 10 язык, выпуск и архитектуру (32- или 64-разрядная версия). Приведенная ниже таблица поможет вам решить, какой выпуск Windows 10 нужно установить.
Текущий выпуск Windows Выпуск Windows 10 Windows 7 Starter
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Professional
Windows 7 Ultimate
Windows 8/8.1
Windows 8.1 with Bing
Windows 8 Pro
Windows 8.1 Pro
Windows 8/8.1 Professional with Media Center
Windows 8/8.1 Single Language
Windows 8 Single Language with Bing
Windows 10 Home
Windows 10 Pro
Windows 10 Windows 8/8.1 Chinese Language Edition
Windows 8 Chinese Language Edition with Bing
Windows 10 Home China
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Выберите нужный носитель:
- USB-устройство флэш-памяти. Подключите пустое USB-устройство флэш-памяти емкостью не менее 8 ГБ. Все содержимое устройства будет удалено.
- ISO-файл. Сохраните ISO-файл на компьютере, чтобы создать DVD-диск. Скачав файл, вы можете открыть папку, в которой он сохранен, или выбрать команду Открыть устройство записи DVD-дисков и следовать указаниям по записи файла на DVD-диск. Дополнительные сведения об использовании ISO-файла читайте в разделе Дополнительные методы использования ISO-файла для установки Windows 10 ниже.
- Создав установочный носитель, следуйте приведенным ниже указаниям по его использованию.
После выполнения установки Windows 10, пожалуйста, убедитесь в том, что у вас установлены все необходимые драйверы устройств. Чтобы проверить наличие обновлений, нажмите кнопку «Пуск», щелкните Настройки > Обновление и безопасность > Центр обновления Windows и выберите команду «Проверить наличие обновлений». Вы также можете посетить веб-сайт технической поддержки изготовителя своего устройства, чтобы загрузить какие-либо дополнительные драйверы, которые могут быть необходимы.
Примечание. Драйверы для устройств Surface доступны на странице загрузки драйверов и встроенного ПО для устройств Surface.
- Использование созданного установочного носителя (нажмите, чтобы показать или скрыть дополнительные сведения)
Прежде чем устанавливать Windows 10, рекомендуется сохранить все необходимые данные и создать резервную копию компьютера. Если вы скачали ISO-файл для Windows 10 с помощью средства для создания носителя, необходимо записать его на DVD-диск, прежде чем следовать приведенным ниже указаниям.
- Подключите USB-устройство флэш-памяти или вставьте DVD-диск в компьютер, на котором требуется установить Windows 10.
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Перезапустите ПК.
Если ПК не загрузится автоматически с загрузочного USB-накопителя или DVD-диска, может потребоваться открыть меню загрузки или изменить порядок загрузки в настройках BIOS или UEFI. Чтобы открыть меню загрузки или изменить порядок загрузки, обычно необходимо нажать клавишу (например, F2, F12, Delete или Esc) сразу после включения питания ПК. Инструкции о доступе к меню загрузки или изменении порядка загрузки ПК см. в документации, входящей в комплект ПК, или на веб-сайте производителя. Если в списке вариантов загрузки отсутствует USB-накопитель или DVD-диск, вам может потребоваться обратиться к производителю ПК за инструкциями для временного отключения режима безопасной загрузки в настройках BIOS.
Если изменение меню загрузки или порядка загрузки не работает, а ПК сразу загружает операционную систему, которую вы хотите заменить, возможно, что ПК не был полностью выключен. Чтобы обеспечить полное выключение ПК, нажмите кнопку питания на экране входа или в меню «Пуск» и выберите «Завершение работы».
- На странице Установка Windows выберите параметры языка, времени и клавиатуры, а затем нажмите кнопку Далее.
- Выберите Установить Windows.
- Дополнительные методы использования ISO-файла для установки Windows 10 (нажмите, чтобы показать или скрыть дополнительные сведения)
Если вы скачали ISO-файл для Windows 10, он сохранен в указанной вами папке на локальном компьютере. Если на компьютере установлена сторонняя программа для записи DVD-дисков, которую вы хотите использовать для создания установочного DVD-диска, откройте папку, в которой сохранен файл и дважды щелкните ISO-файл или щелкните его правой кнопкой мыши, выберите команду Открыть с помощью, а затем выберите предпочитаемую программу.
Чтобы создать установочный DVD-диск с помощью средства записи образов Windows, откройте папку, в которой сохранен ISO-файл. Щелкните ISO-файл правой кнопкой мыши и выберите Свойства. На вкладке "Общие" нажмите Изменить и выберите проводник Windows в качестве программы для открытия ISO-файлов, а затем нажмите кнопку Применить. Затем щелкните ISO-файл правой кнопкой мыши и выберите команду Записать образ диска.
Чтобы установить Windows 10 непосредственно из ISO-файла, не используя DVD-диск или устройство флэш-памяти, вы можете подключить ISO-файл. При этом текущая операционная система будет обновлена до Windows 10.
Подключение ISO-файла:
- Откройте папку, в которой сохранен ISO-файл, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите Свойства.
- На вкладке "Общие" нажмите Изменить и выберите проводник Windows в качестве программы для открытия ISO-файлов, а затем нажмите кнопку Применить.
- Щелкните ISO-файл правой кнопкой мыши и выберите команду Подключить.
- Дважды щелкните ISO-файл, чтобы просмотреть включенные в него файлы. Дважды щелкните файл setup.exe, чтобы начать установку Windows 10.
- Дополнительные варианты загрузкиВойдите на веб-сайт Volume Licensing Service Center, чтобы скачать выпуски Windows Корпоративная.Войдите на портал MSDN с помощью своей подписки, чтобы скачать средства MSDN.Перейдите на веб-сайт программы предварительной оценки Windows, чтобы скачать сборки Insider PreviewПерейдите на страницу продуктов для образования, чтобы скачать выпуски для образовательных учреждений (требуется ключ продукта).
*Использование средства для создания носителя на этом веб-сайте регулируется Условиями использования Майкрософт.