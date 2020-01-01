Скачать Windows 10

Эти инструкции можно использовать в следующих случаях:

У вас есть лицензия на установку Windows 10 и вы обновляете операционную систему компьютера с Windows 7 до Windows 8.1.

Вам нужно переустановить Windows 10 на компьютере, где уже была успешно активирована эта ОС.

Если вы устанавливаете Windows 10 на компьютере с Windows XP или Windows Vista или вам нужно создать установочный носитель с Windows 10 на другом компьютере, ознакомьтесь с разделом Использование средства для создания установочного носителя (USB-устройства флэш-памяти, DVD-диска или ISO-файла) для установки Windows 10 на другом компьютере ниже.

Примечание. Прежде чем устанавливать Windows 10, убедитесь, что ваш компьютер соответствует требованиям к системе для Windows 10. Кроме того, рекомендуем посетить веб-сайт производителя компьютера, чтобы получить дополнительные сведения об обновленных драйверах и совместимости оборудования.