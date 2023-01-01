Скачать образ диска с Windows 10 (файл ISO)

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На этой странице вы сможете скачать образ диска (ISO-файл), который можно использовать для установки или переустановки Windows 10, а также для создания установочного носителя с помощью USB-устройства флэш-памяти или DVD-диска.