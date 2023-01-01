Скачать образ диска с Windows 10 (файл ISO)
Перед обновлением ознакомьтесь с описанием известных проблем на странице информации о выпуске Windows и убедитесь, что это не повлияет на ваше устройство.
Вы были перенаправлены на эту страницу, поскольку операционная система, которую вы используете, не поддерживает средство для создания носителя Windows 10 и нам необходимо проверить, можете ли вы скачать Windows 10. Чтобы воспользоваться средством для создания носителя, перейдите на страницу программного обеспечения Майкрософт для Windows 10 с устройства под управлением Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10.
На этой странице вы сможете скачать образ диска (ISO-файл), который можно использовать для установки или переустановки Windows 10, а также для создания установочного носителя с помощью USB-устройства флэш-памяти или DVD-диска.
- Перед началом работы
Убедитесь, что у вас есть:
- Подключение к Интернету (интернет-провайдер может взимать плату за услуги).
- Достаточно свободного места на диске компьютера, USB-устройстве или внешнем носителе.
- Пустое устройство флэш-памяти USB объемом не менее 5 ГБ или чистый DVD-диск (а также устройство для записи DVD-дисков), если требуется создать носитель. Рекомендуем использовать чистый носитель USB или чистый DVD-диск, поскольку все его содержимое будет удалено.
- Если при записи ISO-файла на DVD-диск появится сообщение, что файл образа диска имеет слишком большой размер, необходимо использовать двухслойный DVD-диск (DL).
Проверьте следующие характеристики компьютера, на котором требуется установить Windows 10:
- 64-разрядный или 32-разрядный процессор (ЦП). Вы создадите 64- или 32-разрядную версию Windows 10 в зависимости от вашего процессора. Чтобы проверить эту характеристику компьютера, откройте раздел Сведения о компьютере в параметрах компьютера или Система в панели управления и найдите Тип системы.
- Системные требования. Изучите требования к системе перед установкой Windows 10. Кроме того, рекомендуем прочитать информацию об обновленных драйверах и совместимости оборудования на веб-сайте производителя компьютера.
- Язык Windows. При установке Windows 10 потребуется выбрать тот же язык. Чтобы узнать, какой язык используется в настоящее время, откройте раздел Время и язык в параметрах компьютера или Регион в панели управления.
- Выпуск Windows. Вам также потребуется выбрать тот же выпуск Windows. Чтобы узнать, какой выпуск используется, откройте раздел Сведения о компьютере в параметрах компьютера или Система в панели управления и найдите выпуск Windows. Windows 10 Корпоративная недоступна здесь. Дополнительные сведения читайте на сайте Volume Licensing Service Center.
- Продукты Microsoft Office. Если вы только что приобрели новое устройство, на котором установлен Office 365, рекомендуем активировать (установить) Office перед обновлением до Windows 10. Сведения об активации копии Office читайте в статье Скачивание и установка Office 365 для дома, Office 365 персональный или Office 365 для студентов. Дополнительные сведения читайте в статье Обновление до Windows 10 на новых устройствах, включающих Office 365.
Если у вас установлен Office 2010 или более ранней версии и вы хотите выполнить чистую установку Windows 10, необходимо найти ключ продукта Office. Советы по поиску ключа продукта читайте в статье Поиск ключа продукта для Office 2010 или Ввод ключа продукта для программы Office 2007.
Указанные ниже выпуски Windows 10 подходят как для Windows 10 Домашняя, так и для Windows 10 Pro.
- Дополнительные варианты загрузкиВойдите на веб-сайт Volume Licensing Service Center, чтобы скачать выпуски Windows Корпоративная.Войдите на портал MSDN с помощью своей подписки, чтобы скачать средства MSDN.Перейдите на веб-сайт программы предварительной оценки Windows, чтобы скачать сборки Insider PreviewПерейдите на страницу продуктов для образования, чтобы скачать выпуски для образовательных учреждений (требуется ключ продукта).
*Использование средства для создания носителя на этом веб-сайте регулируется Условиями использования Майкрософт.